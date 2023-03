Zu trocken, zu warm - und der Grundwasserspiegel sinkt dramatisch

Hitzetage in Spanien, extreme Trockenheit und überdurchschnittliche Wärme in Österreich – der März 2023 ist alles andere als meteorologischer Durchschnitt. Warnungen vor Waldbränden sind so knapp nach dem Winterende selten, heuer aber Realität: Das Land Steiermark hat bereits ein Rauchverbot in Wäldern erlassen.

Der Grund: Es ist zu trocken. Schon der Winter war in vielen Regionen nicht schneereich, und jetzt fehlt auch noch der Frühlingsregen. Über ganz Österreich gerechnet ist die Niederschlagsmenge derzeit um zwei Drittel niedriger als für März üblich. Im Osten fielen statt der sonst üblichen Menge von 40 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter nur ein bis fünf Liter. Völlig leer gingen weite Teile des Burgenlandes aus.