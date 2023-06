Zillertalbahn-Vorstand: Nach falschem Doktortitel nun Verdacht auf Plagiat

Der wegen unrechtmäßigen Führens eines Doktortitels seit 2019 unter Beschuss geratene, derzeit beurlaubte Technik-Vorstand der Zillertaler Verkehrsbetriebe AG, Helmut Schreiner, hat ein weiteres Problem.

Eine neue, heuer an der Universität Riga in Lettland eingereichte Doktorarbeit ist offenbar nahezu ein Komplett-Übersetzungsplagiat einer im Jahr 2020 an der Technischen Hochschule in Aachen genehmigten Dissertation.