Pro und Contra: Ist ein Plagiat ein Rücktrittsgrund?

Cui bono? Wem nützt es? Eine der relevantesten Fragen, die in der öffentlichen Debatte allzu oft zu kurz kommt. Wer hat einen Nutzen davon, dass man in bereits benoteten und archivierten Arbeiten stöbert, um draufzukommen, dass Amtsträgerinnen und -träger die Zitierregeln womöglich nicht beachtet haben? Nun: Zunächst einmal jene, die auf die schnelle Schlagzeile aus sind. Das mögen selbst ernannte Plagiatsjäger sein, das können wir Medien sein. Dem Allgemeinwohl, dem gerade die öffentliche Debatte zwischen Journalismus und Politik verpflichtet ist, dient es nur bedingt.

Wer eine akademische Arbeit an einer zugelassenen Universität abliefert, hat professionelle Betreuer und gut und teuer ausgebildete Bewerter. Zur Prüfung von allfälligen Plagiaten wird standardmäßig eigene Software eingesetzt, um unzulässig abgeschriebene Stellen zu identifizieren. Am Ende eines hoffentlich erfolgreichen Prozesses sollte man sich also einer nachhaltigen Rechtssicherheit gewiss sein dürfen.

Dass die „Plagiatsaffären“ vor allem politisches Spitzenpersonal trifft, verschärft ein virulentes Problem nur weiter: Immer weniger top ausgebildete Leute tun sich die Knochenmühle eines Ministeramtes noch an. Wenn zu den Untiefen des Tagesgeschäfts noch (angebliche) Verfehlungen der Vergangenheit thematisiert werden: Wer wäre so blöd, sich die eigene Laufbahn nachhaltig desavouieren zu lassen? Ein politischer Job kann von heute auf morgen weg sein, das hat uns das Dreikanzlerjahr 2021 eindrucksvoll vor Augen geführt. Wenn sich Ministerinnen und Minister auch noch öffentlich die Frage gefallen lassen müssen, ob sie überhaupt Akademiker sind, werden ihnen nach dem Ausstieg die Karrierechancen verhagelt. Dann lieber gleich Privatwirtschaft.



