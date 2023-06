Zillertalbahn-Vorstand führte offenbar zu Unrecht Doktortitel

Der Sprecher der Universität Innsbruck, Uwe Steger, bestätigte indes gegenüber der APA, dass vor rund sechs Monaten - nach zunächst anonymen Hinweise und dann solchen "aus dem Haus" - Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen den Vorstand wegen des unberechtigten Führens eines akademischen Titels erstattet worden war. Diese konnte laut Schreiner aber inzwischen geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck war für die APA vorerst ebenso wie Schreiner nicht erreichbar.

Schreiner mache guten Job

"Nur den Kopf schütteln" über die Vorgangsweise des Technik-Vorstands kann indes Abg. Franz Hörl (ÖVP), seines Zeichens auch Aufsichtsratschef der Zillertaler Verkehrsbetriebe AG. Denn Titel würden für ihn, Hörl, schließlich keine Rolle spielen. "Aber das ist seine private Angelegenheit, es hat nichts mit dem Unternehmen zu tun", ließ der mächtige Tiroler ÖVP-Wirtschaftsbundchef wissen. Mit oder ohne Doktortitel - Schreiner mache einen sehr guten Job, so Hörl.

Den Abgang Schreiners forderte unterdessen Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger. "Aus meiner Sicht ist so jemand, der derartig lügt und betrügt, in einer solchen Position nicht tragbar", meinte Abwerzger in einer Aussendung. Der FPÖ-Obmann ging zudem noch einen Schritt weiter und verlangte einen sofortigen Wasserstoff-Projektstopp sowie "eine neuerliche externe Überprüfung der basierenden Grundlagen des Projektes". Denn wenn eventuell sogar eine nicht vorhandene Dissertation als Basis für das Projekt diente, "dann kann man alles Bisherige vergessen", erklärte der Landesparteiobmann.

Neos pochen auf Konsequenzen

"Man muss sich schon fragen, wie die Zillertalbahn geführt wird, wenn der Chef sich einen Doktortitel erschwindeln kann und niemandem fällt so etwas auf", pochte unterdessen NEOS-Klubobmann Dominik Oberhofer auf Konsequenzen und nahm dabei Hörl sowie dessen Parteifreund, Aufsichtsrat und Landtagsabgeordneten Dominik Mainusch in die Pflicht. Schreiner habe nicht nur "Schaden über das Unternehmen gebracht, sondern öffentlich die wissenschaftliche Expertise zur Umrüstung der Zillertalbahn auf Wasserstoff diskreditiert."

Am Dienstag hatte das Unternehmen noch mit "Good News" in Sachen Wasserstoff aufwarten können. Die schwarz-rote Landesregierung fasste einen Grundsatzbeschluss auf Dekarbonisierung und Umrüstung der schmalspurigen Zillertalbahn auf Wasserstoffantrieb. Ein Projekt, das zuletzt etwas ins Stocken geraten war und Hörl stets massiv vorangetrieben hatte. Nun soll ein "gesamthaftes Konzept" ausgearbeitet und Verhandlungen mit dem Bund hinsichtlich der Mitfinanzierung aufgenommen werden. Die Opposition kritisierte hingegen beträchtliche Mehrkosten bzw. einen "sorglosen Umgang mit Steuergeldern".