300 Ziegen und Schafe vor dem Einschläfern gerettet

Das Team von Gut Aiderbichl organisierte in den letzten Wochen die Transporte, Ohrmarken und die medizinische Versorgung der über 300 Tiere. Die über 30 Höfe von Gut Aiderbichl boten jedoch nicht genug Platz, um alle Tiere auf einen Schlag aufnehmen zu können.

Mobiler Stall bietet Tieren neues Zuhause

"Wenn es um die Tiere geht, kann es schon sein, dass wir von 0 auf 100 etwas aus dem Boden stampfen", schilder Bianca Pöckl von Gut Aiderbichl.

In kürzester Zeit wurde ein großzügiger, mobiler Stall auf Gut Aiderbichl in Eslarn aufgestellt. "Wir haben durchgearbeitet, auch nachts, und auf den allerletzten Drücker haben wir das durchgezogen", so Michael Meckl von Gut Aiderbichl in Eslarn.

➤ Mehr lesen: "Toter" Hahn nach einer Nacht in der Kühlkammer quicklebendig

Die über 300 Ziegen und Schafe wurden nun in den winterfesten Stall übersiedelt und haben auf dem Gut ein neues Zuhause gefunden.