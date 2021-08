Zeugen hörten Schüsse: Mehrere Polizeieinsätze in Vorarlberg

In Hohenems hatten Zeugen gegen 19.30 Uhr drei Jugendliche gemeldet, die auf dem Schlossplatz mitten in der Stadt mit einem Gewehr in die Luft geschossen hätten. Der Polizei gegenüber erklärten die Jugendlichen, Böller und Vulkane gezündet zu haben. Die Beamten fanden auch einen abgebrannten Vulkan vor. Die jungen Leute werden wegen Ordnungsstörung angezeigt.

Gegen 22.00 Uhr meldete eine Securitystreife Schüsse im Bereich des Badehauses des Klosters Mehrerau. Mehrere Streifen durchkämmten das Gebiet großräumig, die Cobra setzte Nachtsichtgeräte ein, gefunden wurde aber nichts.

In Lauterach meldeten gegen 23.00 Uhr Nachbarn eines 43-Jährigen laute Musik und Schüsse in dessen Haus. Weil der Mann weder auf Klopfen noch auf Rufen reagierte, verschaffte sich die Polizei mit einem in einer Nische abgelegten Haustürschlüssel Zutritt und traf den mit 1,8 Promille Alkoholisierten an, der sagte, er habe nur Böller gezündet.

Eine Hausdurchsuchung förderte eine geringe Menge Suchtgift sowie sieben Schusswaffen, einen Schalldämpfer und Munition zutage. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde verhängt, der Mann wird nach dem Waffen- und dem Suchtmittelgesetz angezeigt.