Zepterübergabe im Triangel: Salzburg hat eine Festspielwirtin

Schon so mancher Jedermann-Darsteller hat bei den Salzburger Festspielen den lebenslustigen Teil des Stückes unmittelbar nach der Aufführung im echten Leben in vollen Zügen genossen. Schauplatz dafür war oft das Restaurant Triangel im Festspielbezirk. Das Lokal, das als ultimativer Künstler-Treffpunkt gilt, bekommt nun eine neue Leitung.

Der als „Festspielwirt“ bekannt gewordene Franz Gensbichler – selbst mit einem Hang zur Theatralik gesegnet – gibt das Zepter ab. Das Triangel bleibt aber in der Familie, seine Tochter Franziska übernimmt. Das Zepter wandert also von Franz zu Franzi. „Ich brauche eine kreative Schaffenspause“, sagt der Vater.

"Triangel soll Triangel bleiben"

Tochter Franziska weiß, worauf sie sich einlässt. Seit fünf Jahren arbeitet sie im Lokal des Vaters. Dort absolvierte sie auch ihre gastronomische Ausbildung, der Vater war nicht nur sprichwörtlich ihr Lehrmeister. Viel verändern will die 25-Jährige nicht. „Das Triangel soll das Triangel bleiben. Bei der Ausstattung ist in den letzten Jahren viel modernisiert worden“, sagt sie.

Das gilt auch für die Speisekarte. Beliebte Gerichte wie Faschierte Laibchen mit Püree oder Eiernockerl bleiben ebenso im Angebot wie die Fischsuppe mit Seesaibling und Waller oder die Kalbsleber mit Püree, für die das Triangel besonders bekannt ist.

„Ich habe meine Tochter in den letzten Jahren aufgebaut, und sie macht sich als Wirtin im Triangel hervorragend, was sie ja in dieser Festspielsaison schon bewiesen hat“, sagt Franz Gensbichler.