Großstädtisches für Salzburg von Johanna Maiers Sohn Didi

Eine Daybar ist das Ziel

Nach seinen zwei Lokalen im Einkaufszentrum Europark, „Didilicious“, in dem Maier „Haubenküche für Jedermann“ verspricht, und dem Frühstückslokal „The Bakery“ (auch im Europark) wagt sich der Haubenkoch nun mit der Franz-Josef-Straße in ein von Kaffeehäusern umkämpftes Revier im urbanen Andräviertel.

Wen Maier damit ansprechen will? „Ich hätte gerne meine Generation hier“, sagt der 37-Jährige. „Es soll eine Daybar werden. Etwas, das es in Wien und anderen Großstädten eher gibt als hier. Ein Lokal, wo man am Abend noch etwas trinken geht, eine Kleinigkeit isst und einen netten Abend hat.“

Die Stammkundschaft will er tagsüber mit klassischem Kaffeehausbetrieb überzeugen. Nicht zuletzt deshalb hat Maier auch 70 Prozent der Belegschaft des alten Wernbacher übernommen. Auch für sie gibt es eine bedeutende Änderung: anders als bisher hat das Kaffeehaus am Sonntag geschlossen. „Das ist ein i-Tüpfelchen, um gute Mitarbeiter zu finden. Egal ob Corona oder nicht, gutes Personal ist im Gastgewerbe nach wie vor schwer zu finden“, sagt Maier.