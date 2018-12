Emotional geht es auch weiter, wenn die Kandidaten in verschiedenen Challenges die Jury überzeugen müssen (bestehend aus den Chefredakteuren zweier Gastro-Guides, Martina Hohenlohe von Gault-Millau und Wolfgang Rosam von Falstaff). Kumptner und Maier (der übrigens der Sohn von Haubenköchin Johanna Maier ist) stehen dabei jedoch nicht selbst am Herd, sondern dürfen ihren Schützlingen nur assistieren – was mitunter gar nicht so einfach ist: „Wenn man als Koch sieht, dass Fehler passieren und nicht einschreiten darf – das geht schon unter die Haut.“ Schließlich wollen beide Coaches, dass ein Kandidat aus dem eigenen Team am Ende den Titel „ Kochgigant 2018“ gewinnt.

Da könne es durchaus passieren, dass man die Kamera vergesse und fluche, wenn es stressig wird. „Aber jeder flucht manchmal beim Kochen“, sagt Kumptner. „ Didi und ich machen in der Show auch einige Scherze auf Kosten des anderen – aber nach der Sendung ist wieder alles gut. Das war nicht bei allen Kochshows so, die ich bis jetzt gemacht habe.“

Kumptner, der im Oktober sein erstes Kochbuch herausbringt, hat unter anderem bei der Kindersendung „Schmatzo“ (ORFeins) und „Grill den Profi“ (Vox) Fernseherfahrung gesammelt. Für Maier, der das Haubenlokal Didilicious in Salzburg führt, ist es hingegen das erste TV-Projekt.

Info: Heute um 20.15 Uhr zeigt Puls4 die erste von sechs Folgen " Kochgiganten" (immer dienstags).