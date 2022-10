Zell am See: Schmittentunnel einen Monat lang gesperrt

Wegen Sanierungsarbeiten wird der Schmittentunnel an der Pinzgauer Stra├če (B311) in Zell am See von 2. November bis 2. Dezember 2022 gesperrt. "Der Verkehr wird durch das Zeller Stadtgebiet umgeleitet", informierte die Landeskorrespondenz am Donnerstag in einer Aussendung. Eine Umfahrung sei auch ├╝ber die Thumersbacher Landesstra├če (L247) m├Âglich.

In dem rund f├╝nf Kilometer langen Tunnel werden w├Ąhrend der Sperre die verkehrstechnischen Einrichtungen modernisiert. Die Generalsanierung wird dann voraussichtlich im Herbst 2023 fortgesetzt und soll im Jahr 2031 abgeschlossen sein. Der Tunnel werde sicherheitstechnisch auf den neuesten Stand gebracht, hie├č es. Ab dem Jahr 2023 soll der neue Rettungs- und Fluchtstollen gebaut werden. Das Ende der Arbeiten f├╝r den Stollen ist im Jahr 2030 geplant.