Zeleni pasoš ističe, iako ste tri puta vakcinisani - šta činiti?

Zeleni pasoš više nije potreban u svim segmentima kao što je to bilo prije nekoliko mjeseci. Tada se ni u prodavnice nije moglo bez 2-G dokaza. On Vam je ipak i dalje potreban ako želite da popijete kafu u nekoj kafani u Beči. Kao što je poznato, Beč je zadržao stroža korona-pravila u gastronomiji.



Zeleni pasoš također igra ulogu za noćne sove u diskotekama širom Austrije, gdje vlasnici mogu birati da li će od svojih gostiju zahtijevati 3-G ili nošenje maski. Isto važi i za posjetioce staračkih domova ili bolnica: pristup je dozvoljen samo onima koji su vakcinisani, oporavljeni ili testirani. To je ujedno i pravilo koje vrijedi i pri ulasku u neke evropske zemlje ili pri povratku u Austriju.



Međutim, sve više austrijskih potvrda o vakcinaciji ističe i onima koji su već tri puta cijepljeni protiv koronavirusa ili onima koji su se oporavili i koji su primili dvije vakcine. Do kraja aprila oko 800 njih će biti van sistema, a u maju još skoro 900. Do kraja juna bit će sveukupno oko 74.000 osoba čija će aplikacija na mobilnom telefonu zasvijetliti crvenom umjesto zelenom bojom: njihovi certifikati će isteći jer je od dana kada su ga dobili prošlo 270 dana. Prema trenutno važećoj uredbi, Zeleni pasoš važi samo devet mjeseci nakon treće vakcine.