Zehntausende gefährliche, illegale Böller im Umlauf

"Sie sind hochexplosiv und können sogar zu tödlichen Verletzungen führen", warnte das Innenministerium am Freitag. Die Rede ist von Knallkörpern, die in hoher, fünfstelliger Stückzahl zurzeit in Österreich im Umlauf sind. Die Böller dürften über Jahre hinweg in Österreich von Laien hergestellt worden sein und schafften es sogar in den offiziellen Handel, was die Situation noch verschärft. Außerdem seien die Böller so gut gefälscht, dass der Unterschied zwischen legalen und illegalen Produkten für Konsumenten nicht ersichtlich ist.

Die explosive Ware mit den Namen "Bom bon", "Cobra" und "Viper" enthält große Mengen an Blitzknallsätzen, wie sie auch in sogenannten "Piraten" vorhanden sind – die Menge ist jedoch weitaus höher. Zum Vergleich: In einem Piraten stecken rund 0,5 Gramm Blitzknallsätze, während in jedem einzelnen Böller 50 bis 100 Gramm verarbeitet wurden. Außerdem gäbe es laut Innenministerium Hinweise, dass die chemischen Bestandteile der Knallkörper verunreinigt sind. "Das macht die Böller nicht handlungssicher, instabil und sehr sensibel", warnte Thomas Csengel vom Entschärfungsdienst. Wenn jemand die Feuerwerkskörper zu Hause hat, dann sollten diese laut dem Experten "ja nicht berührt werden". Stattdessen muss sofort die Polizei informiert werden.