Verletztem Fußballer droht Verfahren der Justiz

Zusätzlich zu den physischen Folgen des Böller-Unglücks könnten Fußballer Andreas Schicker auch rechtliche Probleme bevorstehen: Die Polizei will den 28-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Gefährdung durch Sprengmittel bei der Staatsanwaltschaft Leoben anzeigen. Der Steirer hatte einen Knallkörper gezündet, der nur von Pyrotechnikern erworben werden darf.

Dabei verlor der Sportler die linke Hand und ein Stück seines Armes, sie mussten amputiert werden. Die rechte Hand konnte gerettet werden (der KURIER berichtete). Ein Freund, der Schicker in der Nacht zum Sonntag begleitet hatte, wurde durch die Detonation einige Meter zur Seite geschleudert. Vermutet wird, dass der Fußballer, der zuletzt beim SV Horn in Niederösterreich engagiert war, den Böller mit bengalischem Feuer verwechselt hat.

Mittlerweile steht auch fest, um welche Art Kracher es sich gehandelt hat: Der "Boden-Blitzknall" werde laut Polizei zwar in Deutschland hergestellt, allerdings hauptsächlich in Österreich verkauft. Auf dem Knallkörper seien Sicherheitshinweise, sagte der Produzent aus: Kracher auf den Boden legen, anzünden und weggehen laut Polizei allerdings mindestens 30 Meter, ein so großer Sicherheitsabstand sei bei Knallkörpern der Kategorie 4 notwendig.

Die Beamten interessiert vor allem, wie der Fußballer in den Besitz des Knallkörpers kam. Die Befragung von Schickers Begleiter ist bereits abgeschlossen: Der 27-Jährige sei auch Tage nach dem Unglück noch unter Schock gestanden und mehrfach in Tränen ausgebrochen. Er stand neben Schicker, als der "Boden-Blitzknall" in dessen linker Hand hochging.