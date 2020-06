Fußballer hielt Böller für bengalisches Feuer

Zehn Stunden lang wurde Andreas Schicker operiert, am Montag lag er bereits wieder auf einer Normalstation der plastischen Chirurgie in Graz. Es gehe ihm "den Umständen entsprechend", hieß es von den Ärzten: Die linke Hand des 28-jährigen Fußballers konnten sie nicht mehr retten, sie wurde samt eines Drittels des Armes amputiert.

Wie berichtet, detonierte Samstagnacht in Bruck an der Mur ein Silvesterkracher in der Hand des Steirers, der zuletzt beim SV Horn in Niederösterreich kickte und früher Bundesliga-Spieler war. Es könnte sich laut Polizei um eine tragische Verwechslung gehandelt haben: Schicker dürfte vermutet haben, ein bengalisches Feuer zu zünden. Diese pyrotechnischen Artikel rauchen zwar heftig und sprühen Funken, können aber in der Hand gehalten werden. Deshalb werden sie immer wieder verbotenerweise bei Fußballmatches von Fans gezündet.