Beim Böller-Bau in die Luft geflogen

Er war so ein herzensguter, hilfsbereiter Mensch. Wir sind alle fassungslos", beschreibt Astrid Kiefer die Stimmung in der Belegschaft: Bernhard F., 29, der vor 14 Jahren als Lehrling in der Kiefer Technic GmbH begann und dem Unternehmen sein ganzes Arbeitsleben lang treu blieb, ist tot. Sein Vater Josef, 57, und er kamen in der Nacht zum Dienstag bei einer Explosion ums Leben.

Das Unglück soll laut Polizei von den beiden Männern sowie Bernhards älterem Bruder Thomas selbst verursacht worden sein. Sie sollen in einem alten Gebäude neben ihrem Wohnhaus in Kapfenstein, Südoststeiermark, mit Aluminiumpulver und Kaliumperchlorid hantiert haben. Reste davon und Rechnungen für einige Chemikalien sollen am Gelände gefunden worden sein. Thomas F. überlebte leicht verletzt, weil er kurz vor der Explosion in ein weiteres Nebengebäude gegangen war.