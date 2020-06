Steiermark: Vater und Sohn starben bei Explosion

Ein gewaltiger Knall hallte Montagabend in Pretal bei Kapfenstein in der Steiermark durch den Ort. Der 29-jährige Bernhard F. und sein 57-jähriger Vater Josef F. dürften in einem ehemaligen Bauernhof mit Aluminiumpulver hantiert haben. Dienstagfrüh stand fest, dass die beiden getöteten Männer in dem Wirtschaftsgebäude damit Böller basteln wollten. Dabei dürfte etwas schief gegangen sein, denn es kam zur Detonation. Die beiden Männer wurden unter den Trümmern begraben und starben.

Woher die Männer das Material für die Knaller hatten, konnte noch nicht geklärt werden. Der Entschärfungsdienst war Dienstagfrüh noch mit Sicherungsmaßnahmen beschäftigt.