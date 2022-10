Zehn Welpen in Boxen: Zug-Transport in der Steiermark gestoppt

Zwei Italiener sind Donnerstagabend bei einem fragw√ľrdigen Welpentransport in Bruck an der Mur in der Obersteiermark aufgeflogen. Die M√§nner im Alter von 46 und 49 Jahren hatten zehn etwa neun Wochen alte Hunde in zwei Transportboxen bei sich und reisten per Zug von Wien nach Bologna.

Als die Polizei die beiden kontrollieren wollte, versuchten sie zu fl√ľchten. Beamte stellten die M√§nner aber wenig sp√§ter, hie√ü es am Freitag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.