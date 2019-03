Zehn Grazer Herzpatienten müssen an andere Kliniken

Der Sprecher der Patientenanwaltschaften, Gerald Bachinger, forderte schon in der Vorwoche den Stopp von Herztransplantationen in Graz. Vor allem wegen der geringen Fallzahlen: Nur „ein bis drei“ Eingriffe wurden in den vergangenen Jahren durchgeführt, in Wien und Innsbruck Dutzende.

Karlheinz Tscheliessnigg, Vorstand der Krankenanstaltengesellschaft (KAGES), räumt die geringe Anzahl ein, aber: „Man muss die Genese sehen. Nach unbegründeten Vorwürfen und anonymen Briefen haben wir diese Transplantationen schon vor Jahren sistiert.“ 2018 wurden bereits wieder vier Organe transplantiert.

Zumindest bis kommenden Sommer wird es in Graz solche Eingriffe aber nicht mehr geben. Jene zehn Patienten, die auf der Warteliste stehen, müssen nach Wien und Innsbruck ausweichen. Nach der (vom der Klinik selbst beantragten) Prüfung durch das Gesundheitsministerium soll der Bereich „Herztransplant“ neu aufgestellt werden.