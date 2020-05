Zecken halten keinen Abstand, weniger Impfungen zur Zeit

Weniger Impfungen

„Es kommen jedenfalls weniger Leute als in den normalen Jahren zur Impfung. Die ersten Wochen ist kaum was passiert. Mittlerweile kommen ein paar zur Auffrischung. Es läuft also an, aber langsamer und später als sonst. Die Terminvereinbarung und die anderen Auflagen, die momentan gelten, sind sicher nicht förderlich dafür. Aber es wird“, sagt Max Wudy, Sprecher der Hausärzte bei der Ärztekammer Niederösterreich (ÄK NÖ).

Die österreichische Apothekerkammer zeichnet ein ähnliches Bild: „Die Kundenfrequenz ist deutlich vermindert. Es werden derzeit hauptsächlich verordnete Medikamente aus der Apotheke geholt. Anderes, auch Impfstoffe, wird vermutlich auf später verschoben“, heißt es dazu.

Erkrankt man an FSME sind Gehirn und Gehirnhaut betroffen. „Sprachstörungen, Lähmungen, die Krankheit kann alle möglichen neurologischen Folgen nach sich ziehen und sogar bis zum Tod führen“, sagt Wudy. Die Krankheitsfälle stiegen zuletzt 2018 in Österreich sprunghaft an. In diesem „Rekordjahr“ berichtet die Virologie der Medizinischen Universität Wien von 154 diagnostizierten Fällen in Österreich. 2019 sank der Wert wieder auf 108 Fälle und liegt damit laut Bericht im Durchschnitt der Vorjahre. „ Österreich gilt international als Paradebeispiel für den Schutz vor FSME“, sagt Duscher.

Vor FSME kann man sich durch die Impfung schützen. Zecken können aber auch Überträger anderer Krankheiten sein, wie Borreliose. „Daher sollte man sich immer auf Zecken untersuchen“, rät Experte Duscher.