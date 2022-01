X-Jam-Maturareise: Security von Sex-Vorwürfen freigesprochen

Ein 28-jähriger Mann ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht im Zweifel vom Vorwurf freigesprochen worden, im vergangenen Sommer als Security-Mitarbeiter auf einer X-Jam-Maturareise in Kroatien an einer 19-Jährigen gegen deren Willen geschlechtliche Handlungen vorgenommen zu haben. Der Freispruch ist nicht rechtskräftig. Die Staatsanwältin gab vorerst keine Erklärung ab.

Der Schöffensenat ortete zwar „ein hochproblematisches Verhalten des Angeklagten“, die „Sachlage“ reiche aber nicht für einen Schuldspruch wegen des inkriminierten sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person (§205 StGB) aus, meinte der Richter am Ende der Verhandlung. „Gott sei Dank“, bemerkte der 28-Jährige, nachdem er den Gerichtssaal verlassen hatte.