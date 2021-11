Der Wunsch vom Leben am Land (in der Pension)

„Das ist ihnen noch wichtiger, als Partnerschaft und Beruf“, führt Politikwissenschaftler Peter Filzmaier aus, der die Studienergebnisse bei der Pressepräsentation am Montag erläuterte. Und könnten die Befragten frei wählen, dann würden 63 Prozent in ländlichen Regionen wohnen. derzeit wohnen mehr Menschen in der Stadt: Laut Statistik liegt der Grad der Urbanisierung in Österreich bei rund 59 Prozent.

Befragt wurden für die Studie Stadt- wie auch Landbewohner. Die Wohnkosten (70 %), das Sicherheitsempfinden (70 %) und die gelebte Nachbarschaftshilfe (66 %) sind jene Faktoren, die für eine ländliche Region stehen. Im Gegensatz dazu sprechen die öffentliche Verkehrsanbindung (78 %), das Kulturangebot (73 %) und die Nähe zum Arbeits- bzw. Ausbildungsort (68 %) für die Stadt.