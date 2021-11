Warum auch Erwachsene in ein Baumhaus ziehen

„Die Pioniere waren Kollegen aus den USA“, berichtet der Planer, der über Baumhäuser auch ein opulentes, ansehnliches Buch veröffentlicht hat, das nun bereits in vierter, erweiterter Auflage erscheint. Eine Zeitlang war Großbritannien ein Hotspot für sehr originelle Baum-Raum-Lösungen.

Der Deutsche Wenning bemüht sich wiederum, die von der Natur vorgegebenen Bedingungen mit zeitgenössischen Bauformen zu bereichern. Die Herausforderung dabei für ihn erklärt er so: „Eine definierte Struktur in ein komplexes und lebendiges Gefüge wie den Baum zu integrieren.“

Auch über die Faszination für die Baumhausbewohner kann er etwas sagen: „Ein Baumhaus ist nun mal dem Erdboden entrückt. Man kann daher die Natur, den Baum intensiv erleben.“ Erwachsene kann es an die eigene Kindheit erinnern oder auch als Refugium dienen.

Im Laufe der Jahre gab es auch Kritik von Umweltschützern, die den natürlichen Lebensraum Wald durch diese menschlichen Behausungen bedroht sehen. Ihnen hält Andreas Wenning entgegen, dass die geringe Zahl der bisher geschaffenen Baumhäuser die Sorge nicht rechtfertigt.

In Österreich hat der Gründer des Büros Baumraum bisher drei Projekte realisiert: fünf individuelle Einheiten für ein Hotel im Waldviertel sowie je ein Baumhaus am Millstätter See und im oberösterreichischen Innviertel.

Gute Baumhaus-Träger sind für den Experten Eichen, aber nicht nur die: „Ab 15 Zentimeter Stammdicke kann man bauen. Ein gesunder, kräftiger Stamm kann Tonnen tragen.“

Mehr als den Blitz, der theoretisch auch in ein Baumhaus einschlagen kann, fürchtet der Praktiker das Baurecht und seine Behörden: „Letztlich sind schon viele Bauvorhaben an der ersten Anfrage gescheitert.“

Somit wäre noch über den Preis zu reden. Andreas Wenning muss an dieser Stelle wohl so manchen Traum zerstören: „Eine gedämmte Konstruktion mit Fenstern gibt es vom Profi nicht unter 10.000 Euro.“ Es könne auch über die 100.000 Euro gehen. Zudem müsse derzeit mit längeren Wartezeiten gerechnet werden: „Ich bin bis Sommer 2022 ausgelastet.“