Wolfgangsee: Zahl der Infizierten steigt auf 48

Nachdem sich am Wolfgangsee ein Corona-Cluster aufgetan hat, wurden am Samstag 628 Tourismus-Mitarbeiter, Einheimische und Gäste getestet. Am Sonntagabend war der Großteil der Tests ausgewertet. Die Zahl der Infizierten erhöhte sich leicht von 44 (Stand Samstagnacht) auf 48.

Laut einem Sprecher des Krisenstabs des Landes OÖ waren noch etwa rund 170 Ergebnisse ausständig. Ob sich unter den vier neuen Fällen auch ein Gast - bislang war nur einer betroffen - befand, konnte er nicht sagen. Die Zuordnung der Laborergebnisse würde erst erfolgen.

Feiernde Praktikanten

Bislang konzentrierte sich der Cluster auf St. Wolfgang (OÖ). Auf Salzburger Seite wurden ihm bis Sonntagmittag drei Personen zugerechnet. Das Coronavirus dürfte sich vor allem unter feiernden Tourismus-Praktikanten verbreitet haben. Über 30 der Betroffenen sollen dieser Gruppe zuzuordnen sein.