Wolf nahe Sieglungsgebiet erlegt: Dritter Abschuss des Raubtiers in Kärnten

Es ist der dritte, legale Wolfsabschuss in Kärnten.

Wie am Montag bekannte wurde, ist in der Nacht von Sonntag auf Montag im Gailtal, einen Risikowolf in unmittelbarer Nähe zu einem Siedlungsgebiet erlegt worden. Es ist der dritte Wolfsabschuss auf Basis der Kärntner Wolfsverordnung. Die Abschussmöglichkeit bestand im betroffenen Gebiet seit 6. März 2023, nachdem bereits mehrere Vergrämungsschritte gesetzt werden mussten.

Wolfsbeauftragter vor Ort

Der Abschuss ist dem Wolfsbeauftragten des Landes ordnungsgemäß gemeldet worden, sodass die Begutachtung bereits stattfinden konnte. Der vorgeschriebene 10-km-Radius vom Ort der letzten Vergrämung wurde eingehalten. Benötigte DNA-Proben wurden an Ort und Stelle genommen, sodass der Kadaver dem Jagdausübungsberechtigten, der das Tier erlegt hat, überlassen werden konnte.

Die Abschussmöglichkeit für einen Risikowolf im betroffenen Gebiet, die ursprünglich bis 31. 3. gegolten hätte, ist damit erloschen. Die Jagdausübungsberechtigten werden umgehend behördlich informiert