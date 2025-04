Salmonellen-Alarm: Wojnar's ruft mehrere Hummus-Sorten zurück

Im Rahmen einer internen Qualitätskontrolle wurden im Rohstoff Tahin Salmonellen qualitativ nachgewiesen . Der betroffene Rohstoff wurde in den nachfolgend aufgelisteten Sorten und Chargen Hummus verarbeitet, daher werden diese aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes zurückgerufen:

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den oben genannten Artikeln Salmonellen auftreten können. Der Verzehr von mit Salmonellen belasteten Lebensmitteln kann Durchfall, Bauchschmerzen sowie gelegentlich Erbrechen und leichtes Fieber auslösen. In der Regel klingen die Beschwerden nach mehreren Tagen von selbst wieder ab. Bei schweren oder anhaltenden Symptomen sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Die Produkte waren in Österreich vorübergehend in Filialen von Kröswang, Wedl, Kastner, Transgourmet, Eurogast, nöm Gast und Julius Kiennast erhältlich und können in den jeweiligen Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Andere Chargen und Produkte von Wojnar Wiener Leckerbissen Delikatessenerzeugung GmbH sind nicht betroffen und können bedenkenlos konsumiert werden.