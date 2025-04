Hilfe aus der Apotheke: Kein UV-Schutz gibt’s nicht

Was guten Sonnenschutz ausmacht

Die Produkte müssen sowohl vor UVA- als auch vor UVB-Strahlung schützen. „UVB-Strahlen sind die Hauptursache für Sonnenbrand, während UVA-Strahlen tiefer in die Haut eindringen und langfristige Schäden verursachen“, so Schmudermaier. Beide erhöhen das Hautkrebsrisiko. Der Lichtschutzfaktor (LSF) gibt den Schutz gegen UVB-Strahlung an. Ein UVA-Siegel auf der Verpackung zeigt, dass der UVA-Schutz mindestens ein Drittel des UVB-Schutzes beträgt. Sonnencremes gibt es in verschiedenen Darreichungsformen: von leichten Gelen bis zu pflegenden Cremes oder transparenten Sprays – viele davon wasserfest.