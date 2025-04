Bluthochdruck senken mit Kalium: Diese Lebensmittel helfen

Insbesondere die Reduktion von Salz wird vielen Patientinnen und Patienten mit Bluthochdruck empfohlen. Doch Forschende von der University of Waterloo in Kanada zeigten nun, dass nicht nur das Natrium in Salz den Blutdruck beeinflusst, sondern das Verhältnis von Kalium zu Natrium wichtig ist. „Unsere Forschung zeigt, dass es möglicherweise effektiver ist, den Kaliumanteil in der Ernährung zu erhöhen, als lediglich den Salzkonsum zu senken“, erklärt Studienautorin Anita Layton, Expertin für mathematische Biologie und Medizin. Kaliumreiche Lebensmittel wie Bananen, Spinat oder Brokkoli könnten also einen messbaren Beitrag zur Blutdruckregulierung leisten.

Kalium kommt häufig zu kurz

Kalium und Natrium sind Elektrolyte – lebenswichtige Stoffe, die etwa die Muskel- und Nervenfunktion steuern sowie den Wasserhaushalt im Körper regulieren. In der heutigen westlichen Ernährung überwiegt jedoch der Natriumanteil, während Kalium häufig zu kurz kommt. „Unsere Vorfahren lebten mit einer kaliumreichen, natriumarmen Ernährung. Es ist denkbar, dass sich unser Körper an diese Zusammensetzung angepasst hat, heißt es in der Studie. Wer seinen Blutdruck natürlich regulieren möchte, sollte also nicht nur den Salzstreuer im Auge behalten – sondern auch öfter zu kaliumreichen Lebensmitteln greifen.