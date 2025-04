Achtung: Produktrückruf für Clever Kürbiskernöl

Der Lieferant Vom Kürbis Handels-GmbH ruft aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes das Produkt CLEVER KÜRBISKERNÖL 500ML mit Mindesthaltbarkeitsdatum 01.2026/Los A50, Mindesthaltbarkeitsdatum 01.2026/Los A51, Mindesthaltbarkeitsdatum 02.2026/Los A52 und Mindesthaltbarkeitsdatum 02.2026/Los A53 zurück, heißt es in einer Aussendung der Rewe International AG.

"Bei Analysen wurden im genannten Produkt Überschreitungen der Höchstgehalte bei polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) festgestellt. Da eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wird vom Verzehr dieses Produktes abgeraten", heißt es weiters. "Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde aus dem Verkauf genommen. Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden."

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Servicehotline der Vom Kürbis Handels-GmbH unter Tel-Nr. +43 664/99776575 (Mo-Fr von 09:00-15:00 Uhr) oder per Mail an vomkuerbis@gmx.at.

"Der Lieferant Vom Kürbis Handels-GmbH bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist", so Rewe.