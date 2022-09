Wohnungslos: 602 Menschen sind dank Initiative "Zuhause angekommen“

Ob ein älterer Herr, der nach dem Tod seiner Frau vereinsamt ist, eine Mutter und ihr Kind, die von Gewalt betroffen sind, oder ein junges Pärchen, das plötzlich aus der Wohnung muss – in die Wohnungs- oder Obdachlosigkeit könne man schneller rutschen, als man glaubt, erzählte Elisabeth Hammer am Donnerstag in einer Pressekonferenz in Linz einige Schicksale.

Hammer ist Obfrau der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAWO). Mit dem Projekt „Zuhause ankommen“, das 2021 startete, soll Menschen in Not mit leistbaren und langfristigen Wohnraum geholfen werden – nun wird es bis April 2023 verlängert.

Hohe Dunkelziffer

In den vergangenen zehn Jahren schwankte die Zahl der registrierten Obdach- und Wohnungslosen in Österreich zwischen 19.000 und 24.500. Doch die Dunkelziffer ist viel höher: „Die Menschen, die von einer Couch zur nächsten wandern, sind schwer zu erfassen. Wir rechnen mit einer Verdoppelung“, so Hammer. Und durch die aktuellen Krisen mit einer weiteren Erhöhung.