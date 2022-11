Das Land Burgenland wird die Zinsen für Wohnbauförderungen nicht anheben. Wie Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) am Samstag verkündete, wird die Niedrigzinsgarantie um weitere drei Jahre verlängert.

Die Zinsen für Darlehensnehmer im Burgenland werden somit nicht angehoben und bleiben bei 1,5 Prozent. Außerdem wird die Annuität, also die Jahreszahlung von Zinsen und Tilgungsraten, von 7,74 auf 4,75 Prozent heruntergesetzt.

Maßnahme gegen Teuerung

„Damit setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt, um die aktuelle Teuerungswelle abzufedern – eine Maßnahme, von der rund 7.600 Haushalte profitieren. Bereits in den letzten sieben Jahren wurde die vertraglich festgelegte Zinserhöhung ausgesetzt“, so Dorner in einer Aussendung.

Mit der Festlegung der Niedrigzinsrate verzichtet das Land auf die vertraglich festgelegte Zinserhöhung auf drei Prozent. Die Laufzeit der Darlehen verlängert sich dadurch um ungefähr zwei Jahre. „Bei einer gewährten Darlehenshöhe von 40.000 Euro bedeutet das eine Entlastung von 848 Euro im Halbjahr pro betroffenem Haushalt“, rechnet der Landesrat vor.