Über das liebe Geld lässt sich trefflich streiten

Hin und her

Alles in allem Folgen der Corona-Pandemie, die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine sind da noch gar nicht richtig eingepreist. Und auch nicht in der ebenfalls am Donnerstag präsentierten Gemeindefinanzstatistik für das Jahr 2021. Laut diesem Bericht stehen die Kommunen „trotz Krise auf soliden (finanziellen; Anm.) Beinen“, meinte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. Insgesamt 112 Millionen Euro wurden im Vorjahr von den Gemeinden investiert, ein Plus von zehn Prozent im Jahresvergleich.

Dennoch werde es ohne Unterstützung von Bund und Land nicht gehen, hieß es postwendend von ÖVP-Vertretern wie Klubobmann Markus Ulram oder Eisenstadts Bürgermeister und Städtebund-Vizepräsident Thomas Steiner, die für eine temporäre Streichung der Landesumlage plädieren.

Eisenkopf kontert mit der im Bundesländervergleich niedrigsten Umlagenbelastung pro Kopf. Das beweise, dass das Land viele Leistungen übernehme. Außerdem gebe es viele Serviceleistungen wie Online-Datenbanken oder Schulungen.