Wochenmitte zeigt sich frühlingshaft mit bis zu 15 Grad

Einen kurzen Dämpfer bringt der Freitag. Es ist bewölkt und im Laufe des Tages ist auch Regen möglich. Es wird kühler, nur im Südosten hat es noch Höchstwerte von bis zu zehn Grad.

Wochenende

Am Samstag kommt jedoch bereits das nächste Hoch mit dem Namen Ingo. Es fällt allerdings nicht mehr ganz so warm aus. Die Nächte sind frostig und am Tag sind Höchstwerte von bis zu sechs Grad zu erwarten. In den Bergen hat es etwa ein Grad, es wird wieder sonnig.

Erstmals heuer steigt die Pollenbelastung an. Die Frühblüher Hasel und Erle machen Allergikern vor allem im Donauraum und im Südosten zu schaffen. In den Bergen prognostiziert man bei UBIMET blauen Himmel und Neuschnee.