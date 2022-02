Lawinengefahr im Westen weiterhin groß, aber auch Warnungen in NÖ

Gefahrenstellen seien außerdem häufig schlecht zu erkennen: „Sie liegen an allen Expositionen oberhalb der Waldgrenze, auch an steilen Schattenhängen im Bereich der Waldgrenze sowie an Triebschneehängen in hohen Lagen und im Hochgebirge“. In schneereichen Gebieten seien Gleitschneelawinen und Rutsche zu erwarten. Die aktuelle Lawinensituation erfordere deshalb „viel Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr und große Zurückhaltung“, unterstrich Mair.

Sperren veranlasst

Zur Vorsicht hatte ebenso Innsbrucks Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (ÖVP) in einer Aussendung am Montag aufgerufen. Aufgrund „erheblicher Gefahr“ sah sich die Lawinenkommission der Tiroler Landeshauptstadt abermals gezwungen, „zum Schutze der Bevölkerung“ Sperren im Bereich der Nordkette zu veranlassen. So bleibt der Kollnerweg (Höttinger Bild bis Gramartborden) sowie die Zufahrt zur Arzler Alm bis auf weiteres unpassierbar, informierte Anzengruber.