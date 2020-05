WKW-Standortanwalt Biach: "Es ist Zeit für gesunden Patriotismus"

Der Handel klagt, dass die Maske das Einkaufserlebnis zerstöre. Manche wollen ein Ende der Maskenpflicht.

Ich kann diesen Wunsch nachvollziehen. Diese Lockerung sollte so rasch es geht eintreten. Zuerst benötigen wir aber medizinische Sicherheit. Wir brauchen das Go der Virologen. Denn eine zweite Welle würden wir wirtschaftlich alle nicht überleben.

In Italien sorgen Preiserhöhungen beim Espresso für Aufregung. Steht uns eine Teuerungswelle bevor?

Die Preisbildung ist eine Frage von Angebot und Nachfrage, das weiß man aus der Schule. Derzeit ist es wichtig, die Kosten für die Unternehmer so lange wie möglich niedrig zu halten – dafür gibt es die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen. Solange es diese Hilfen gibt, kann man von Unternehmern durchaus fordern, die Preise nicht zu erhöhen. Irgendwann müssen die Hilfen aber auslaufen und dann muss auch die Nachfrage durch die Konsumenten wieder anspringen.

Die Bundes-ÖVP übt heftige Kritik am Wiener Weg.

Ich habe in den vergangenen Tagen quer durch alle Parteien einiges an Polit-Hickhack feststellen müssen. Das ist Gift zum jetzigen Zeitpunkt und ich kann nur davon abraten. Die Angriffe (der Grünen, Anm.) auf den Finanzminister waren falsch. Er macht einen guten Job. So große Hilfspakete in so kurzer Zeit aufzustellen, das ist eine tolle Leistung. Ich hatte aber auch ein gutes Gespräch mit der Vizebürgermeisterin und verstehe ihre Verkehrsmaßnahmen nun besser. Sie will die Bewegungsfreiheit sicherstellen, falls neue Beschränkungen auf Wien zukommen. Mein Fazit: Jeder hat gute Absichten. Und es wird nur gemeinsam funktionieren.

Kritik an den Hilfszahlungen des Bundes, die vielfach über die Wirtschaftskammer organisiert werden, kommt nicht nur vom politischen Gegner, sondern von Unternehmern selbst. Warum dauert alles so lang?

Ich verstehe die Ungeduld der Menschen. Es ist ihr gutes Recht, Druck auf die Politik zu machen. Man muss aber fair bleiben und darf nicht vergessen, dass wir Hilfspakete in der Höhe von 38 Milliarden Euro bewegen. Das dauert seine Zeit, wenn man es ordentlich machen will. Wir wollen ja auch nicht, dass das Geld an der falschen Stelle landet. Ich bin zuversichtlich, dass die Gelder jetzt immer rascher fließen.