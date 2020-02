Wirte in Angst: Hartnäckiges Gerücht um Rauchverbot im Schanigarten

Ein wütender Smiley ziert die Zeilen, die in einer Facebook-Gruppe von Wirten gerade heiß diskutiert werden: Rauchverbot im Schanigarten? Entscheidung nach der WKO-Wahl ist dort zu lesen. Das Gerücht, dass die Grünen eine solche Verschärfung des Rauchverbots planen, geht auch in der FPÖ um. Man habe davon gehört, die Pläne seien aber noch streng geheim, weil in zwei Wochen ein wichtiger Tag bevorstehe – die Wiener Wirtschaftskammerwahl. Unternehmer werden von 3. bis 5. März aufgefordert, ihre Standesvertreter zu wählen. Themen wie das Rauchverbot sind in solchen Zeiten wichtig für die Mobilisierung der Wähler.