Wirbel um KPÖ-Murgg: Rücktrittsaufforderungen nach Ukraine-Sager

"Der Abgeordnete ist längst nicht mehr tragbar", betonen Sandra Krautwaschl (Grüne) und Niko Swatek (Neos): Die beiden steirischen Parteichefs drängen am Mittwoch erneut nach dem Rücktritt ihres Landtagskollegen Werner Murgg. "Wir fordern die KPÖ auf, ihn aus ihrem Klub auszuschließen." Die Forderung bekommt mehr Gewicht durch eine sogenannte Dringliche Anfrage, die Grüne und Neos gemeinsam in der nächsten Landtagssitzung einbringen werden - sie dreht sich um Murggs Einstellung zur Ukraine im Speziellen und zu postkommunistischen Regimes im Allgemeinen.

Nachdem der Steirer im Vorjahr im staatlichen TV-Sender des diktatorischen Regimes in Belarus unter anderem die EU-Sanktionen sowie einseiitige westliche Berichterstattung rügte, fiel er nun erneut auf: In einer Veranstaltung im September soll er über Reparationszahlungen der Ukraine gesprochen haben - an Russland. Angeblich sei bei dem Seminar des "Antiimperialistischen Lagers" auch das Wort "Krüppelnation" gefallen sein, doch das wies Murgg am Dienstag zurück: Er habe von "Kasperlnationen" gesprochen - bezogen auf jene Staaten, die nach dem Zerfall Jugoslawiens entstanden seien.