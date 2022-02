Die Organisation "Amnesty International" warf Alexander Sachartschenko zahlreiche Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen vor. Mitte 2018 wurde der ostukrainische Separatistenführer bei einer Explosion in einem Kaffeehaus in Donezk getötet - und vor dessen Grab ließ sich ein Jahr darauf ein Grazer Lokalpolitiker fotografieren. KPÖ-Gemeinderat Kurt Luttenberger hält auf dem Bild eine Flagge der kommunistischen Brigate Garibaldi, einem Teil der Partisanenbewegung und des Widerstands im Zweiten Weltkrieg.

Doch ausgerechnet am Grab eines international als Kriegstreiber betrachteten Mannes? Just in jener Region, die derzeit im Konflikt Russland - Ukraine vor einem Krieg stehen könnte? Die Grünen, Koalitionspartner in der von der KPÖ geführten Stadtregierung in Graz, sind irritiert, wie Vizebürgermeisterin Judith Schwentner via Kleine Zeitung mitteilte: "Die Huldigung eines von Amnesty gelisteten Kriegsverbrechers ist durch nichts zu rechtfertigen." KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr will einen Bericht des Grazer Menschenrechtsbeirates abwarten, der auf Antrag der ÖVP mit dem Fall Luttenberger befasst wurde.

Und der Gemeinderat selbst? Er verwies in einer früheren Stellungnahme darauf, dass er aus der Friedensbewegung komme und einer Einladung der "Antiimperialistischen Koordination" gefolgt sei. Auf deren Homepage wird die Reise zum fünften Jahrestag der selbsternannten "Volksrepublik Donezk" als "antifaschistische Feierlichkeit" beschrieben. Luttenberger war am Dienstag vorerst nicht erreichbar.