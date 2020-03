"Wir sind ein Geisterdorf geworden"

Der Pfarrer, Richard Geier, ist derzeit auch nur telefonisch erreichbar. In den Schaukästen, die rund um die Kirche platziert sind, stehen die wichtigsten Informationen für die Bewohner. So etwa der Verweis auf die Website www.martinus.at - so gelangt man zur Diözese Eisenstadt, welche auf einen “Digitalen Meilenstein” in ihrer Geschichte verweist, die Martinus App. Heilige Messen gibt es dort im Live-Stream.

Der Sportverein und der Trainer

Johannes Pieler hat den Telefonhörer seit einer Woche ebenfalls nicht aus der Hand gelegt. Einen Sponsor nach dem anderen ruft er nun durch und versucht, die Partner bei der Stange zu halten. Er ist Obmann des hiesigen Fußballvereins. Der SV St. Margarethen, derzeit im Mittelfeld in der Burgenlandliga platziert, pausiert.

Die Spieler verzichten auf ihre Prämien. “Natürlich mache ich mir Sorgen um die Zukunft unseres Vereins, aber das ist jetzt nicht das Wichtigste. Ich gehe davon aus, dass die Solidarität der Menschen hier groß genug sein wird, um den SV St. Margarethen am Leben zu halten”, sagt Pieler und erzählt, wie die Spieler sich in dieser schweren Zeit fit halten. “Der Trainer hat eine WhatsApp Gruppe gegründet. Er schickt ihnen Trainings-Dateien, Fotos und Videos von Übungen, die die Burschen machen sollen.” Pieler fokussiert sich gerne auf die positiven Seiten des Lebens und die liegen im wahrsten Sinne des Wortes “in der Natur der Sache”.

Aktuell habe es nämlich einen großen Vorteil, außerhalb der großen Stadt zu wohnen. Abstand halten sei hier viel einfacher “und die weitläufigen Felder und Wälder rund um St. Margarethen bieten idealen Raum, um sich zu bewegen.” Langweilig wird Pieler aber auch in diesen Zeiten nicht. Der Fußballplatz muss trotz Corona in Schuss gehalten werden.

Die Peitschen und die “Narrischen”

Sie nennt sich auch die Lederhexe. Aber ihr richtiger Name ist Sonja Blazs. Die 49-Jährige betreibt eine Schuhreparatur und ein Lederhandwerk - beides dort, wo sie auch wohnt, in der Neubaugasse 46 in Sankt Margarethen. Blazs ist weit und breit die einzige ihres Fachs und hat auch in der Corona-Krise nicht aufgehört, Schuhe zu reparieren und Gürtel anzufertigen. “Ich verwende Vollrindleder, poliere händisch. Solche bekommt man im Geschäft kaum noch.”