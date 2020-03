Corona-Krise: Der Ärger der Bürgermeister

„Wir plädieren etwa bei der Kommunalsteuer für Einzelfallentscheidungen, wo Gemeinden bei Härtefällen eine zeitliche Verschiebung oder Stundung veranlassen können“, schlägt Riedl vor.

Was den Bürgermeistern noch im Magen liegt? Sie wollen Lösungsvorschläge, wie sie ihren Mitarbeitern im Gemeindeamt oder in den Kindergärten umgehen sollen. Riedl: „Hunderte Bürgermeister fragen seit letzter Woche bei uns und in den Landesverbänden an, wie sie mit Fortschreiten der Krise ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter beschäftigen und auch weiter bezahlen können. Etwa im Kindergartenbereich, der derzeit auf Sparflamme fährt.

Der Gemeindebund will nun „eng mit den Personalvertretern“ an Lösungen in den Bundesländern arbeiten, „um nötige dienstrechtliche Anpassungen im Sinne des guten Miteinanders vorzunehmen“. Wobei Kurzarbeit für die Gemeinden nicht in Frage kommt.