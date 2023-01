Winterzauber droht im Süden erneut in Chaos zu münden

Die winterlichen Verhältnisse führten am Wochenende auf Österreichs Straßen zu zahlreichen Unfällen. Im Süden Österreichs droht am Montag erneut ein Verkehrschaos. Die Asfinag warnt, dass ein Italientief ab dem Morgen von Slowenien und Italien großes Niederschlagsmengen bringen wird.

In Kärnten und der südlichen Steiermark könnten bis Dienstag bis zu 60 Zentimeter Neuschnee fallen. „Vor allem der Bereich der Pack (A2) wird zum Hotspot“, so die Asfinag, die damit rechnet, dass der schwere Schnee wieder Bäume zum Umfallen bringen könnte.

Autobahnmeistereien in Bereitschaft

Betroffen sein dürfte erneut der gesamte Süden Österreichs von Arnoldstein bis in den Großraum Graz. Laut Asfinag sind sämtliche Vorbereitungen in den betroffenen Autobahnmeistereien in Kärnten und in der Steiermark getroffen, "alle Mitarbeiter sind für den Winterdienst-Einsatz aktiviert".