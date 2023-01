Starker Schneefall sorgt für Probleme in Kärnten

Starker Schneefall hat am Montag in Kärnten für viele Probleme gesorgt. Es gab Verkehrsbehinderungen, Unfälle und Probleme bei der Strom-Versorgung. Der Schnee war nämlich besonders schwer und feucht, wodurch zum Beispiel leicht Äste von Bäumen abbrechen können. Für die kommenden Tage sind in Kärnten weitere Niederschläge angekündigt.

Besonders stark geschneit hat es in Oberkärnten und Osttirol. Dort gab es auch in tiefen Lagen bis zu 15 Zentimeter Neuschnee. In Bad Eisenkappl fielen 30 Zentimeter Schnee, in Bad Bleiberg 40 Zentimeter und am Loiblpass schneite es sogar 50 Zentimeter. Auf vielen Straßen galt für Fahrzeuge Schneeketten-Pflicht.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

