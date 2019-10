Wintertourismus: „Skifahren ist nicht die einzige Unterhaltung“

In großen Skigebieten kann ein guter Orientierungssinn nicht schaden: „Wir haben 360 Pisten, da biegt immer irgendwer falsch ab“, bestätigt Christoph Eisinger, Geschäftsführer des Skiverbunds Ski amadé. Kein Wunder bei 760 Pistenkilometern, was in etwa der Strecke Wien-Wiesbaden entspricht.

Wohl auch als Gag können sich Skifahrer ab dieser Saison einen „Friend-Tracker“ runterladen. Also eine App, mit der man seine Freunde orten kann. Damit ist man informiert, wer wann auf welche Piste und in welche Skihütte abbiegt. Funktioniert auch beim Après Ski – das klingt für manche wie eine gefährliche Drohung. Deswegen betont Eisinger auch gleich, dass man die Ortungsfunktion jederzeit ausschalten kann.