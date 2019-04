Winterschäden lassen keine Pause: „Das Ökosystem Wald kippt“

Auf den Berghängen kehrt langsam der Frühling ein. Und damit werden die Schäden sichtbar, die der Winter im Wald hinterlassen hat. Die massiven Schneefälle im Jänner haben nicht nur auf der Innsbrucker Nordkette ihre Spuren hinterlassen. Spazierwege oberhalb der Stadt sind derzeit teilweise forstliches Sperrgebiet.

In der Stadt Salzburg ist der Rundwanderweg am Gaisberg wegen Waldschäden seit Anfang Jänner – und damit seit mehr als drei Monaten – gesperrt. Am Wochenende wird er eventuell vorübergehend geöffnet – so oder so ein Rekordwert. Entlang der Nordalpen hat die Last der Schneemassen in vielen Waldstücken die Bäume brechen lassen.

Salzburg hat es besonders schwer erwischt. „Aktuell rechnen wir mit 300.000 Festmetern Schadholz. Das ist in etwa die fünffache Menge eines normalen Winters“, sagt Michael Mitter, Salzburgs Landesforstdirektor. Betroffen sind vor allem Wälder unter 1000 Metern Seehöhe. „Die Schäden sind sehr verstreut, das heißt, es gibt viele betroffene Waldeigentümer“, erklärt Mitter.