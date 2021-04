Wintereinbruch sorgt in Salzburg für Unfälle mit Verletzten

Der neuerliche Wintereinbruch in Salzburg mit Schnee- und Graupelschauern hat am Mittwoch in der Früh zu einigen Verkehrsunfällen mit mehreren Verletzten geführt. Betroffen waren laut Einsatzkräften vor allem Landes- und Bundesstraßen im Flachgau. Fahrzeuge kollidierten, schlitterten in den Straßengraben oder blieben auf den Fahrbahnen hängen.

Staus und kurzzeitige Straßensperren waren die Folge. Die Feuerwehr und das Rote Kreuz hatten alle Hände voll zu tun. Die Verkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Salzburg registrierte allein im Flachgau im Frühverkehr mindestens fünf Unfälle. Ersten Informationen zufolge krachte in Michaelbeuern ein Lkw gegen einen Pkw. In Dorfbeuern im Ortsteil Thalhausen kollidierte ein Pkw mit einem Lastwagen, drei Personen wurden offenbar leicht verletzt.