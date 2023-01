Wintereinbruch: Caritas bittet für Obdachlose um diese Sachspenden

"Unsere Sachspendenlager leeren sich und klar ist: Ohne Spenden ist ein großer Teil unserer Hilfe jetzt nicht möglich - egal, ob Suppenbusse, Streetwork oder das Verteilen von warmen Mahlzeiten", erläuterte Schwertner. "Wir bitten dringend um Sachspenden wie waschbare Decken, winterfeste Schuhe, Winterjacken, neuwertige Unterwäsche und Isomatten. Die Spenden können in den beiden carlas, in der Gruft oder auch im Caritas-Notquartier in Meidling abgegeben werden. Hilfe ist aber auch mit der Spende eines Gruft Winterpakets möglich: Mit 70 Euro erhalten Betroffene einen winterfesten Schlafsack und sieben warme Mahlzeiten. Unser Motto muss lauten, dass jetzt möglichst niemand bei der Kälte unversorgt bleibt."

Die Caritas appellierte auch, das Angebot des Kältetelefons zu nutzen: "Die Rechnung ist einfach", so Susanne Peter. "Je mehr Menschen die kostenlose Nummer 01/480 45 53 in ihrem Handy speichern, um uns Schlafplätze von Betroffenen zu melden, umso mehr Hilfe können wir leisten." In dieser Wintersaison verzeichnete das Kältetelefon bereits knapp 5.800 Anrufe. 194 Klientinnen und Klienten wurden in ein Notquartier gebracht. Insgesamt stellt die Caritas alleine in Wien 2.011 Notquartiers-, Schlaf- und Wohnplätze zur Verfügung.

Gesucht werden dringend:

- Waschbare (Woll-) Decken - Winterjacken - Feste (Winter-) Schuhe - Socken (unisex und einfärbig) - Neue bzw. neuwertige Unterhosen, lange oder kurze (vor allem für Männer) - Isomatten, Schlafsäcke - Taschentücher - Zahnpasta, Zahnbürsten

Bei Kleidungsstücken, die direkt am Körper getragen werden, bat die Caritas um neuwertige oder neue Ware.

Siehe auch: www.fuereinand.at