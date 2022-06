Windkraft-Lobby will 2.500 Anlagen in Niederösterreich

Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) betont, dass bis zum Jahr 2030 die Windkraft-Leistung in Niederösterreich verdoppelt werden solle. Damit die Umsetzung gelinge, brauche es aber auch schnellere Verfahren auf Bundesebene, so Pernkopf. „So gut wie alle Projekte werden beeinsprucht und verzögert. Hier muss sich auch Ministerin Leonore Gewessler endlich in der eigenen Klientel durchsetzen.“