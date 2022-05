Fünf Hektar Wald gerodet: Windpark in St. Pölten sorgt weiter für Wirbel

Der Schildberg ist mit 393 Metern Seehöhe die höchste Erhebung der Stadt St. Pölten. Das Waldgebiet erstreckt sich bis in das benachbarte Böheimkirchen und ist Lebensraum für Rehe, Hasen und auch viele Vogelarten.

In den vergangenen Wochen wurde es allerdings laut in der grünen Lunge der Landeshauptstadt. Lastautos und auch Traktoren brachten tonnenweise Schotter in den Wald; Kräne wurden platziert, um riesige Türme aufzustellen. Insgesamt mussten rund fünf Hektar Wald den Anlagen weichen.