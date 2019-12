"Wildwest-Methoden?" Cobra verteidigte Abschuss von Kuh

Nach der Kritik der Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" am Abschuss einer Kuh am Mittwoch in Matrei am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) verteidigte die Cobra in einer Aussendung das Vorgehen des Beamten. Das Tier habe beim Versuch, es einzufangen, Menschen attackiert. Der Besitzer der Kuh sei mit der Tötung einverstanden gewesen.

Als die Cobra zu dem Einsatz gerufen wurde, habe sich eine größere Menschenmenge versammelt. "Deren Schutz sowie die Sicherung des Schienen- und Straßenverkehrs hatte für die Beamten oberste Priorität", hieß es. Aufgrund des Verhaltens der Kuh sei man davon ausgegangen, "dass das Rind nicht einzufangen war".