Wildtierkamera hielt Wolf im Ausseerland fest

Während Oberösterreich am Dienstag bereits den zweiten Risikowolf zum Abschuss freigab, arbeitet das Nachbarbundesland Steiermark noch an einer Lösung für solche Tiere. Im Gegensatz zu Kärnten, Salzburg, Tirol oder eben Oberösterreich gibt es hier noch keine legale Möglichkeit für die Jägerschaft, Wölfe zu erlegen. Nun marschierte ein Wolf aber vor eine Wildtierkamera in einem Wald im Ausseerland: Dort jagte er offensichtlich Gämsen.

Die steirische Landesjägerschaft gab die Bilder frei, die im Rahmen ihres Wildtiermonitorings gemacht wurden.