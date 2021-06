Wiener Grüne: Der Weg für das Duo Kraus/Pühringer ist frei

Grüne Bundespolitiker waren auf der Versammlung übrigens auch präsent: Vizekanzler Werner Kogler beteuerte per Videobotschaft, dass die Grünen „sowohl in der Opposition, als auch in der Regierung etwas weiterbringen. Ihr werdet das auf eurer Ebene machen.“ Und Minister Wolfgang Mückstein ließ in einer Einspielung mit Pühringer wissen: „Wir stehen für eine neue Sozialpolitik.“

Bundespolitisch Heikles wurde nur gestreift: Was man in petto habe, wenn die ÖVP weiter „im Korruptionssumpf versinke“, fragte ein Mitglied. „Eine grüne Justizministerin“, konterte die Wiener Nationalratsabgeordnete Meri Disoski mit einer Standardantwort. Damit – und auch weil die unter Grünen beliebte Regenbogenparade (siehe Seite 40) bereits in Gange war –, war die Sache erledigt. Man wollte um diese Zeit eigentlich schon viel weiter sein.